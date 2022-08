Juventus, concorrenza dalla Serie A per Paredes: la nuova opzione (Di lunedì 22 agosto 2022) Per la Juventus c’è un ostacolo in più nella corsa a Leandro Paredes: un club di Serie A mette gli occhi sul centrocampista argentino del Psg Stando alle ultime di Sport Mediaset, la Roma avrebbe messo i fari centrocampista argentino del Psg Paredes per sostituire Wijnaldum dopo il grave infortunio alla tibia patito ieri dall’olandese. I bianconeri restano comunque in vantaggio visto che vantano già l’accordo con l’ex giallorosso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Per lac’è un ostacolo in più nella corsa a Leandro: un club diA mette gli occhi sul centrocampista argentino del Psg Stando alle ultime di Sport Mediaset, la Roma avrebbe messo i fari centrocampista argentino del Psgper sostituire Wijnaldum dopo il grave infortunio alla tibia patito ieri dall’olandese. I bianconeri restano comunque in vantaggio visto che vantano già l’accordo con l’ex giallorosso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZonaBianconeri : RT @newsdasporto: Ma #Depay è l’app del Barca che fa concorrenza ad #ApplePay ??? ?? #Juventus - newsdasporto : Ma #Depay è l’app del Barca che fa concorrenza ad #ApplePay ??? ?? #Juventus - Rossonerosemper : Non concordo. Da una squadra campione d'Italia ti aspetti un mercato come la Juventus quando rastrellava la concorr… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: Intrigo Kean alla Juventus: aumenta la concorrenza in attacco e per il classe 2000 lo spazio a disposizione si riduce ???? ??… - Vincenzo140893 : RT @GoalItalia: Intrigo Kean alla Juventus: aumenta la concorrenza in attacco e per il classe 2000 lo spazio a disposizione si riduce ???? ??… -