Juve Stabia: staff e categorie del settore giovanile

Castellammare di Stabia (Na) – Ripartono le attività del settore giovanile della Juve Stabia. La Primavera ha cominciato il lavoro agli ordini di mister Pasquale Luiso, il 18 agosto a Boscoreale, mentre, le Under hanno cominciato il lavoro di preparazione, questa mattina, all'Rp Center Castel di Cisterna. Questo l'organigramma completo di tutte le categorie: staff settore giovanile:Responsabile settore giovanile – Mainolfi Saby Direttore Primavera e Under 18 – Amodio Roberto Primavera Tecnico: Luiso Pasquale Prep. Atletico : Piro Davide Prep. Portieri: Pacifico Alessandro Tecnico U18: Carolei Paolo Pietro Coordinamento tecnico e metodologico Primavera/U18 Prof. Tortora

