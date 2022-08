Juve Arthur | dieci giorni per trovare una soluzione | le ultime

(Di lunedì 22 agosto 2022) Non solo il Valencia, per la cessione diin casantus si profilano nuove opportunità anche se gli spagnoli non mollano Non solo il Valencia, per la cessione diin casantus si profilano nuove opportunità anche se gli spagnoli non mollano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la formazione allenata da Gattuso starebbe sempre pensando al brasiliano per il centrocampo. Il nodo resta l’ingaggio. La certezza è rappresentata dalla volontà dei bianconeri di cedere l’ex Barcellona in questa sessione di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Stessa sorte per; un altro che si trova in bianconero non si sa come. La dirigenza non riesce a piazzarlo Ma sì, teniamolo in rosa . Sapete chi ci andrà a rimettere Uno su tutti Zakaria. Il ...Saltato l'affare da 20 milioni di euro per la mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, la Juventus sta valutando tutte le opzioni a sua disposizione per non far saltare l'arrivo di Lean ...La Juventus starebbe seriamente pensando di mollare l'"esoso" Depay per cercare una punta più conveniente dal punto di vista strettamente economico: per questo motivo, ...