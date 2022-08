Juve | Allegri | ' Siamo partiti meglio dell' anno scorso | Vlahovic stia sereno'

(Di lunedì 22 agosto 2022) Passo falsontus a Genova , dove i bianconeri non sono andati oltre lo 0 - 0 contro la Sampdoria di Giampaolo in una partita valida per la seconda giornata di Serie A . Dopo la gara di ...

Dopo la gara di Marassi il tecnico Massimilianoha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi: "Siamo partiti meglio dell'anno scorso, abbiamo lasciato due punti ma guardiamo le ...GENOVA - Buon pareggio per la Sampdoria al Ferraris contro la Juventus di. Al termine del match, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dei blucerchiati, Marco Giampaolo . Queste le sue parole: " U na p artita di grande intensità e spirito. Siamo stati bravi ...Sogni che per la Juve, se non si darà una regolata alla svelta, si trasformeranno in incubi. D’accordo le assenze, pesanti (col lungodegente Chiesa, sono in infermeria Szczesny, Pogba Di Maria e ...GENOVA - "Abbiamo lasciato per strada due punti". Mastica amaro Massimiliano Allegri dopo lo 0-0 di Marassi contro la Sampdoria, che dopo due giornate costringe già la Juve a inseguire (ora è a -2 da ...