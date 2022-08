Judo, Mondiali Cadetti 2022: l’Italia vola a Sarajevo con venti azzurrini per migliorare i risultati degli Europei (Di lunedì 22 agosto 2022) Cominciano tra due giorni a Sarajevo i Campionati Mondiali Cadetti di Judo 2022, in programma da mercoledì 24 a domenica 28 agosto. Si tratta della prima rassegna iridata Under 18 dopo quasi tre anni di attesa (a causa delle complicazioni di calendario legate al Covid), infatti l’ultima edizione andò in scena addirittura ad Almaty nel 2019. In Kazakistan il Bel Paese concluse addirittura al quinto posto del medagliere con 1 oro, 1 argento e 2 bronzi. l’Italia si presenta nella capitale bosniaca con una spedizione formata da 20 atleti, distribuiti equamente tra categorie femminili e maschili, per provare a migliorare i risultati ottenuti in occasione degli ultimi Europei di Parenzo, in Croazia. Nel contesto continentale ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Cominciano tra due giorni ai Campionatidi, in programma da mercoledì 24 a domenica 28 agosto. Si tratta della prima rassegna iridata Under 18 dopo quasi tre anni di attesa (a causa delle complicazioni di calendario legate al Covid), infatti l’ultima edizione andò in scena addirittura ad Almaty nel 2019. In Kazakistan il Bel Paese concluse addirittura al quinto posto del medagliere con 1 oro, 1 argento e 2 bronzi.si presenta nella capitale bosniaca con una spedizione formata da 20 atleti, distribuiti equamente tra categorie femminili e maschili, per provare aottenuti in occasioneultimidi Parenzo, in Croazia. Nel contesto continentale ...

