Johnny Depp: spunta la petizione per riaverlo nel sesto film di Pirati dei Caraibi (Di lunedì 22 agosto 2022) I fan hanno nuovamente fatto andare in tendenza una petizione relativa a Johnny Depp: questa volta lo scopo è di far si che la Disney accetti di riassumerlo per il sesto film di Pirati dei Caraibi. La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard è appena terminata, ad eccezione del recente appello dell'attrice, e i fan della star di Pirati dei Caraibi hanno appena dato il via ad una nuova petizione: in centinaia di migliaia lo vogliono nel sesto film dell'amato franchise. Mentre la Heard ha licenziato i suoi avvocati per poi lanciare la sua contro-offensiva contro Depp, una petizione per riportare l'attore nel cast ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022) I fan hanno nuovamente fatto andare in tendenza unarelativa a: questa volta lo scopo è di far si che la Disney accetti di riassumerlo per ildidei. La battaglia legale trae Amber Heard è appena terminata, ad eccezione del recente appello dell'attrice, e i fan della star dideihanno appena dato il via ad una nuova: in centinaia di migliaia lo vogliono neldell'amato franchise. Mentre la Heard ha licenziato i suoi avvocati per poi lanciare la sua contro-offensiva contro, unaper riportare l'attore nel cast ...

Johnny Depp torna alla regia in "Modigliani" Il 26 luglio sono iniziate le riprese del nuovo film che lo vede interpretare Luigi XV, ma intanto i fan esultano perché Johnny Depp tornerà alla regia. Lo farà con "Modigliani" il nuovo film che sarà girato nel 2023. Non si sa ancora se uscirà in quell'anno o nel successivo, e non sono noti nemmeno i luoghi delle ... Cosmopolitan Johnny Depp torna alla regia in "Modigliani" Mentre, come attore, porta la corona di Luigi XV, Depp nel 2023 co-produrrà, insieme a Barry Navidi e ad Al Pacino, un film sul pittore novecentesco. Al momento non è dato sapere se ne vestirà anche i ...