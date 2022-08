Jesolo, incidente tra autobus e macchina: cinque feriti. Il pullman finisce in un cortile privato – Video (Di lunedì 22 agosto 2022) cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni. È quanto successo a Jesolo, nel primo pomeriggio, in via Gorizia, lungo il lido, dopo uno scontro tra un autobus di linea Atvo e un’autovettura. Dopo l’impatto, il pullman è finito in un cortile privato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022)persone sono rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni. È quanto successo a, nel primo pomeriggio, in via Gorizia, lungo il lido, dopo uno scontro tra undi linea Atvo e un’autovettura. Dopo l’impatto, ilè finito in un. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

