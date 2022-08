Iva Zanicchi si scaglia contro gli influencer: “La loro ostentazione è di cattivo gusto, c’è chi non arriva alla fine del mese” (Di lunedì 22 agosto 2022) Non è la prima volta che un personaggio noto si scaglia contro il mondo dei social, e dopo Christian De Sica questa volta a dire la sua è stata l’ex opinionista dell’Isola 15 Iva Zanicchi. Ma andiamo con ordine. De Sica qualche giorno fa ha avuto un vero e proprio sfogo sui social in merito ad alcuni personaggi che ostentano continuamente, e ha puntualizzato come molti contenuti siano ormai privi di spessore: Ma certe persone non si sono rotte le pal*e di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi? Ma possibile essere diventati così cafoni? All’attore, che ha definito ‘cafoni’ gli influencer si è accodata anche la Zanicchi, che ai microfoni di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 agosto 2022) Non è la prima volta che un personaggio noto siil mondo dei social, e dopo Christian De Sica questa volta a dire la sua è stata l’ex opinionista dell’Isola 15 Iva. Ma andiamo con ordine. De Sica qualche giorno fa ha avuto un vero e proprio sfogo sui social in merito ad alcuni personaggi che ostentano continuamente, e ha puntualizzato come molti contenuti siano ormai privi di spessore: Ma certe persone non si sono rotte le pal*e di pubblicare quello che mangiano, mentre bno abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi? Ma possibile essere diventati così cafoni? All’attore, che ha definito ‘cafoni’ glisi è accodata anche la, che ai microfoni di ...

