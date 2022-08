Ius scholae | due terzi degli italiani a favore | contrari solo gli elettori di Lega e FdI

(Di lunedì 22 agosto 2022) La questione migratoria non rientra più tra le principali preoccupazioni dei cittadini. Tra i temi che più catalizzano l’attenzione di chi il prossimo 25 settembre andrà a votare ci sono l’aumento dei prezzi, le tasse, la disoccupazione, la transizione energetica e il degrado ambientale. Come riportato da la Repubblica, alcune indagini demoscopiche stanno registrando un consenso sul progetto dello Iusche supera i duedella popolazione. Proprio come nel 2017 era accaduto allo Ius soli in vista delle elezioni del 2018. Tuttavia, oggiil 4%considera l’immigrazione un problema prioritario. Il progetto che prevede di concedere la cittadinanza ai figli di immigrati che sono nati o arrivati in Italia prima dei 12 anni e che hanno completato un ...

