Ita Airways, entro la mezzanotte le offerte delle due cordate. Draghi vuole chiudere prima delle elezioni (Di lunedì 22 agosto 2022) Scade alla mezzanotte di oggi il termine per la presentazione delle offerte per l'acquisto della compagnia aerea Ita Airways, al momento al 100% di proprietà del Tesoro. Due le cordate in lizza. Da un lato il gruppo di trasporti navali della famiglia italo – svizzera Aponte insieme alla tedesca Lufthansa, dall'altro il gruppo Air France Klm insieme al fondo statunitense Certares e a Delta Airways. Quest'ultima cordata avrebbe recentemente rivisto le condizioni della proposta prevedendo di rilevare per 600 milioni di euro una quota del 60% e con un ruolo più attivo del ministero dell'Economia che manterrebbe una partecipazione con diritti di voto al 40% e voce nelle scelte chiave per i futuri sviluppi. Msc e Lufthansa offrirebbero invece 850 milioni di euro per una ...

Aereo Ita scortato da caccia, è allarme ma era addestramento Un aereo per il trasporto civile di Ita Airways "scortato" da due caccia. La scena che è apparsa nei cieli del Friuli ha suscitato allarme e preoccupazione tra i residenti che temevano una azione di guerra o comunque un dirottamento. Insolito addestramento nei cieli friulani Insolita attività nei cieli friulani. Un aereo di Ita Airways, nel primo pomeriggio, ha sorvolato a lungo la zona tra San Daniele e Flaibano, compiendo una quindicina di giri, avendo come centro l'area di Coseano. L'aeroplano è stato scortato per una ... Italiavola & Travel – Ita: inviata nuova offerta cordata Certares, Delta e Air France – Klm Roma, 22 ago. (Adnkronos) – La nuova offerta per Ita Airways della cordata costituita dal fondo Certares, Delta Airlines e Air France – Klm, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al doss ...