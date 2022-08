Israele, respinto il ricorso contro la detenzione di un palestinese accusato di fare parte della Jihad Islamica. La Corte: “Motivi di sicurezza” (Di lunedì 22 agosto 2022) La Corte Suprema israeliana ha respinto il ricorso per la piena cancellazione della detenzione amministrativa di Khalil Awawdeh, palestinese ritenuto membro della Jihad Islamica. Nei mesi scorsi Awawdeh ha chiesto di essere scarcerato in quanto privato della libertà senza aver avuto un giusto processo. La detenzione preventiva alla quale è stato sottoposto, infatti, non prevede tutta una serie di garanzie del sistema della giustizia penale come la pubblicità delle prove e delle accuse. Un Tribunale militare ha rigettato la richiesta concedendo però la sospensione della detenzione per consentire al prigioniero di ricevere le cure mediche di cui ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) LaSuprema israeliana hailper la piena cancellazioneamministrativa di Khalil Awawdeh,ritenuto membro. Nei mesi scorsi Awawdeh ha chiesto di essere scarcerato in quanto privatolibertà senza aver avuto un giusto processo. Lapreventiva alla quale è stato sottoposto, infatti, non prevede tutta una serie di garanzie del sistemagiustizia penale come la pubblicità delle prove e delle accuse. Un Tribunale militare ha rigettato la richiesta concedendo però la sospensioneper consentire al prigioniero di ricevere le cure mediche di cui ha ...

