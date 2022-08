Inter, Bergomi: «Opzioni in attacco e garanzie in difesa» (Di lunedì 22 agosto 2022) Le parole di Beppe Bergomi sull’Inter dopo le due prime giornate di campionato: «In difesa la permanenza di Skriniar è una garanzia» L’ex capitano dell’Inter ed opinionista di Sky Sport Beppe Bergomi ha fatto il suo bilancio della squadra nerazzurra dopo due giornate. «Nonostante l’Inter abbia perso Perisic, ha tante soluzioni offensive. Romelu allunga e dà profondità, così Lautaro si gira e guarda la porta molto più di prima. In difesa ci sono netti miglioramenti, e la permanenza di Skriniar è una garanzia importante». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Le parole di Beppesull’dopo le due prime giornate di campionato: «Inla permanenza di Skriniar è una garanzia» L’ex capitano dell’ed opinionista di Sky Sport Beppeha fatto il suo bilancio della squadra nerazzurra dopo due giornate. «Nonostante l’abbia perso Perisic, ha tante soluzioni offensive. Romelu allunga e dà profondità, così Lautaro si gira e guarda la porta molto più di prima. Inci sono netti miglioramenti, e la permanenza di Skriniar è una garanzia importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

