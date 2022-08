In Sicilia il M5S rompe l'alleanza col Pd: "Alle Regionali correremo da soli" (Di lunedì 22 agosto 2022) "In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l'isola" . Giuseppe Conte, leader del M5S, annuncia che il Movimento non sarà Alleato col Pd nelle elezioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) "Inil Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l'isola" . Giuseppe Conte, leader del M5S, annuncia che il Movimento non saràato col Pd nelle elezioni ...

Agenzia_Ansa : 'In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo', annuncia Giuseppe Conte. Il segretario del Pd nella Regione, An… - lorepregliasco : Conte annuncia che in Sicilia il M5S correrà da solo. Si avvicina la vittoria del centrodestra anche nelle Regional… - TgLa7 : Sicilia: Conte, M5s corre da solo per dare dignita' a Isola - Giogio47658624 : RT @Antonella_O_O: @Siciliano741 @NuccioDiPaola In bocca al lupo ai siciliani In bocca al lupo al M5S sicilia - Francesco_Rizz_ : RT @sole24ore: ?? Il #M5s rompe l’alleanza col #Pd per le #Regionali in #Sicilia: -