"In Sicilia i 5 Stelle corrono da soli". Slavina politica su Letta e Pd: "Siete senza dignità"

Un'altra Slavina politica su Enrico Letta. "In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l'isola". Lo annuncia su Facebook il presidente del Movimento, Giuseppe Conte. Ecco servita la vendetta per la scelta del Pd di mollare l'alleanza con i 5 Stelle alle politiche come conseguenza della sfiducia, di fatto, al governo di Mario Draghi. Il 25 settembre, giorno delle elezioni regionali che coincideranno con quelle politiche, a far festa doppia potrebbe essere il centrodestra. "Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo - conferma oggi Conte -. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l'agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante ...

