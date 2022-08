In Puglia, gli (ex) emilianisti invadono il Terzo polo. Candidato Massimo Cassano (Di lunedì 22 agosto 2022) Da Canossa a Cassano (Massimo). Le aspettative di vedere ai blocchi di partenza delle politiche un Terzo polo scevro da commistioni con i trasformismi in Puglia sono evaporate con la diffusione delle liste di Carlo Calenda e Matteo Renzi, e con il disimpegno di parte della dirigenza locale delle varie formazioni liberali. L’ingresso in Azione degli emilianisti di Puglia popolare, capeggiati da Cassano ha avuto un impatto dirompente sulle liste. Alla Camera, nei quattro listini proporzionali, è capolista il ministro Mara Carfagna, con i numeri due appannaggio dei popolari: l’ex sottosegretario occupa il posto d’onore a Bari, Carlo Laurora a Foggia, Antonio Buccoliero a Lecce, a Taranto c’è Massimiliano Stellato, vicino alla Lega nelle ultime comunali ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 22 agosto 2022) Da Canossa a). Le aspettative di vedere ai blocchi di partenza delle politiche unscevro da commistioni con i trasformismi insono evaporate con la diffusione delle liste di Carlo Calenda e Matteo Renzi, e con il disimpegno di parte della dirigenza locale delle varie formazioni liberali. L’ingresso in Azione deglidipopolare, capeggiati daha avuto un impatto dirompente sulle liste. Alla Camera, nei quattro listini proporzionali, è capolista il ministro Mara Carfagna, con i numeri due appannaggio dei popolari: l’ex sottosegretario occupa il posto d’onore a Bari, Carlo Laurora a Foggia, Antonio Buccoliero a Lecce, a Taranto c’è Massimiliano Stellato, vicino alla Lega nelle ultime comunali ...

