In Italia chi critica Israele muore (politicamente) (Di lunedì 22 agosto 2022) Senza giustizia non c'è pace " ebbe a dire a Globalist in un colloquio di qualche tempo fa - E non c'è pace quando un popolo è sotto occupazione, quando viene derubato della sua terra o segregato in ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 agosto 2022) Senza giustizia non c'è pace " ebbe a dire a Globalist in un colloquio di qualche tempo fa - E non c'è pace quando un popolo è sotto occupazione, quando viene derubato della sua terra o segregato in ...

matteosalvinimi : Buona domenica con una bella minaccia dalla capolista PD in Veneto. ?? Il 25 settembre chi sceglie il PD (in Veneto… - matteosalvinimi : Milano, un somalo, un eritreo e un sudanese si prendono a bottigliate in mezzo alla gente. Due hanno precedenti per… - PagellaPolitica : Secondo Meloni, solo l’8% di chi è sbarcato illegalmente in Italia dal 2011 in poi ha ottenuto il diritto «ad asilo… - GianmarioAngius : RT @VincenzoMilani: C'è qualche giornalista che osi chiedere a @giorgiameloni cosa intenda per #devianze ? Chi sarebbero questi deviati? E… - PolicyMaker_mag : Perché il #M5Stelle non ha accettato la candidatura, in #Campania, di Claudia #Maiolo -