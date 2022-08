Il video dello stupro di Piacenza al centro di uno scontro tra Letta e Meloni (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Nel giorno in cui scade il termine per la presentazione delle liste e tutti i partiti fanno i conti con l'amarezza e la delusione per le esclusioni, scoppia la polemica per un post pubblicato nella serata di ieri da Giorgia Meloni in cui la leader di FdI condivide il video di uno stupro, avvenuto in pieno centro a Piacenza, condannando quanto accaduto. Una scelta che solleva le dure critiche del Pd, ma anche delle altre forze politiche. Ed è subito scontro tra Meloni e Enrico Letta. Il segretario dem e la presidente di FdI sono i protagonisti anche di un'altra 'battaglia' a distanza: al centro del botta e risposta tra i due l'elenco delle 'devianze' nel quale sono ricompresi anche i disturbi alimentari. Meloni ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Nel giorno in cui scade il termine per la presentazione delle liste e tutti i partiti fanno i conti con l'amarezza e la delusione per le esclusioni, scoppia la polemica per un post pubblicato nella serata di ieri da Giorgiain cui la leader di FdI condivide ildi uno, avvenuto in pieno, condannando quanto accaduto. Una scelta che solleva le dure critiche del Pd, ma anche delle altre forze politiche. Ed è subitotrae Enrico. Il segretario dem e la presidente di FdI sono i protagonisti anche di un'altra 'battaglia' a distanza: aldel botta e risposta tra i due l'elenco delle 'devianze' nel quale sono ricompresi anche i disturbi alimentari....

