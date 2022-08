Il sostituto di Wijnaldum alla Roma, il difensore alla Lazio e la nuova squadra di Emerson: che trattative di mercato! (Di lunedì 22 agosto 2022) Si preannuncia una battaglia bellissima in Serie A per la vittoria dello scudetto, in particolar modo sono Juventus, Napoli, Inter, Milan e Roma le candidate alla vittoria del titolo. Il calciomercato è ormai agli sgoccioli, le dirigenze sono in contatto per concludere le ultime operazioni della sessione estiva. I colpi più importanti sono stati già piazzati, ma non sono da escludere nuovi colpi di scena. Le prime due giornate hanno ribaltato qualche gerarchia. La Roma è ancora sotto shock per l’infortunio di Wijnaldum, l’ex Psg ha riportato la frattura della tibia durante l’allenamento e dovrà rimanere fuori per almeno tre mesi. I giallorossi valutano nuove soluzioni per la mediana. Il nome in pole è quello di Florian Grillitsch, ventisette anni, austriaco, svincolato. Le alternative sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Si preannuncia una battaglia bellissima in Serie A per la vittoria dello scudetto, in particolar modo sono Juventus, Napoli, Inter, Milan ele candidatevittoria del titolo. Il calciomercato è ormai agli sgoccioli, le dirigenze sono in contatto per concludere le ultime operazioni della sessione estiva. I colpi più importanti sono stati già piazzati, ma non sono da escludere nuovi colpi di scena. Le prime due giornate hanno ribaltato qualche gerarchia. Laè ancora sotto shock per l’infortunio di, l’ex Psg ha riportato la frattura della tibia durante l’allenamento e dovrà rimanere fuori per almeno tre mesi. I giallorossi valutano nuove soluzioni per la mediana. Il nome in pole è quello di Florian Grillitsch, ventisette anni, austriaco, svincolato. Le alternative sono ...

