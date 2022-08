Il ritorno delle vele d’epoca con la Verbano Classic Regatta (Di lunedì 22 agosto 2022) Fa il suo ritorno sul lago Maggiore la Verbano Classic Regatta, l’evento più importante e partecipato a livello nazionale per le vele d’epoca, Classiche e tradizionali. La decima edizione si svolgerà dal 2 al 4 settembre, con l’organizzazione dell’AVEV, Associazione vele d’epoca Verbano, e in collaborazione con il CVMV, Circolo Velico Medio Verbano. Le barche ammesse all’evento La Verbano Classic Regatta è l’unico evento per barche d’epoca in cui è concessa la partecipazione anche alle derive storiche, che gareggeranno in una classe a loro dedicata. La manifestazione non si svolgerà solo in mare, ma anche a terra con un programma di ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 22 agosto 2022) Fa il suosul lago Maggiore la, l’evento più importante e partecipato a livello nazionale per lehe e tradizionali. La decima edizione si svolgerà dal 2 al 4 settembre, con l’organizzazione dell’AVEV, Associazione, e in collaborazione con il CVMV, Circolo Velico Medio. Le barche ammesse all’evento Laè l’unico evento per barchein cui è concessa la partecipazione anche alle derive storiche, che gareggeranno in una classe a loro dedicata. La manifestazione non si svolgerà solo in mare, ma anche a terra con un programma di ...

TizianaFerrario : il coraggio delle donne afghane che protestano x PANE LAVORO LIBERTÀ, la vergogna dei talebani che le disperdono co… - rep_genova : Salone dell'Umorismo di Bordighera, il gran ritorno [di Lilia De Apollonia] [aggiornamento delle 12:39] - canevarius : Io dico a Letta il 'parigino' chiamato anche la 'sanguetta di Montparnasse',che non basta dire 4 stronzate in campa… - rugiada71 : RT @GIULIA2691: Per il mio ritorno fra voi scelgo tanto per cambiare, ?? versi d'amore: 'Beati coloro che si baceranno sempre al di là dell… - madofra : @19Andres82 @GiorgiaMeloni Ma pure io dico Italia di merda eh e spero nel ritorno delle BR. Non ho capito il nesso scusa -