Il prezzo del gas spicca un altro volo: 286 euro sulla piazza di Amsterdam (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Pochi giorni fa la prima nuova botta al prezzo del gas, dopo l’annuncio della chiusura per “manutenzione” di North Stream. Passano due giorni e c’è un nuovo boom, sulla piazza di Amsterdam, riportato dall’Ansa. Il prezzo del gas non si ferma più L’aumento rispetto all’altroieri è del 16,95%, e la quotazione cita 286,38 euro al Megawattora. Un massacro, per l’ennesima conseguenza, tra le tante, del conflitto tra Kiev e Mosca. Da settembre in poi, per le tasche dei cittadini, potrebbe essere un massacro. Anche perché anche altri mercati finanziari fanno crescere la valutazione in modo mostruoso: a Londra, ad esempio, la crescita è stata del 21,5% per ogni unità termica (Mbtu) di gas naturale. Lo stop al North Stream, insomma, ha peggiorato una situazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Pochi giorni fa la prima nuova botta aldel gas, dopo l’annuncio della chiusura per “manutenzione” di North Stream. Passano due giorni e c’è un nuovo boom,di, riportato dall’Ansa. Ildel gas non si ferma più L’aumento rispetto all’ieri è del 16,95%, e la quotazione cita 286,38al Megawattora. Un massacro, per l’ennesima conseguenza, tra le tante, del conflitto tra Kiev e Mosca. Da settembre in poi, per le tasche dei cittadini, potrebbe essere un massacro. Anche perché anche altri mercati finanziari fanno crescere la valutazione in modo mostruoso: a Londra, ad esempio, la crescita è stata del 21,5% per ogni unità termica (Mbtu) di gas naturale. Lo stop al North Stream, insomma, ha peggiorato una situazione ...

GiuseppeConteIT : Nelle condizioni attuali con i vertici nazionali del Pd folgorati dell'agenda Draghi non potremmo nemmeno sederci a… - Agenzia_Ansa : Il prezzo del gas vola a 270 euro dopo il nuovo stop di Nord Stream annunciato da Gazprom. Apertura in forte rialzo… - antoniomisiani : Dal @pdnetwork 5 proposte per il #carobollette: 1) tetto al prezzo dell’elettricità; 2) un nuovo contratto luce soc… - qu1dproqu0 : @lustbader70 @ruspus1970 @Agenzia_Ansa @Comune_Fanculo Beh, il price cap permette ad un impresa(esempio) di aumenta… - RTaglialatela : RT @LaVeritaWeb: Il senatore di Fdi: «Le tasse sugli extraprofitti e il tetto al prezzo del gas non hanno funzionato. Letta contro l’intere… -