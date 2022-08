Il piano del Pd contro il caro energia (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Completato il puzzle delle candidature, Enrico Letta può concentrarsi sulla campagna elettorale e sul programma del Partito Democratico. Con una sola priorità: dare respiro alle famiglie e alle imprese messe in ginocchio dal caro energia. Le previsioni parlano di un ottobre di nuovi rincari, con aziende che saranno costrette a chiudere, se non si corre ai ripari. "Sento questa responsabilità: il prezzo dell'energia elettrica e del gas sono aumentati di più del mille per cento, prima con l'aumento delle materie prima e poi con la guerra. Io lancio una proposta in cinque punti per affrontare questo tema come il tema principale della campagna elettorale", dice il segretario dem. Le cinque proposte La prima proposta, "molto forte ma da attuare assolutamente", è quella che prevede un controllo dei prezzi ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Completato il puzzle delle candidature, Enrico Letta può concentrarsi sulla campagna elettorale e sul programma del Partito Democratico. Con una sola priorità: dare respiro alle famiglie e alle imprese messe in ginocchio dal. Le previsioni parlano di un ottobre di nuovi rincari, con aziende che saranno costrette a chiudere, se non si corre ai ripari. "Sento questa responsabilità: il prezzo dell'elettrica e del gas sono aumentati di più del mille per cento, prima con l'aumento delle materie prima e poi con la guerra. Io lancio una proposta in cinque punti per affrontare questo tema come il tema principale della campagna elettorale", dice il segretario dem. Le cinque proposte La prima proposta, "molto forte ma da attuare assolutamente", è quella che prevede unllo dei prezzi ...

