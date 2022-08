Il petrolio della discordia. Come può cambiare il rapporto tra Russia, Iran e Venezuela (Di lunedì 22 agosto 2022) Amici finché le divergenze sul prezzo e la produzione del petrolio non li separi. In mezzo alle tensioni per la guerra in Ucraina, e le sanzioni internazionali, la Russia è impegnata nella ricerca di nuovi acquirenti del proprio petrolio. La lista degli alleati è sempre più ridotta e le differenze di approccio in materia energetica potrebbero allontanare due dei suoi principali soci, l’Iran e il Venezuela. La ragione è che la concorrenza per la vendita del greggio in Asia ha costretto a Caracas e Teheran a fare sconti significativi, nel tentativo di trovare una destinazione alle proprie esportazioni, colpite dalle sanzioni. Esperti del settore petrolifero riferiscono che gli sconti della statale Venezuelana Pdvsa hanno raggiunto il massimo storico: un barile di tipo ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) Amici finché le divergenze sul prezzo e la produzione delnon li separi. In mezzo alle tensioni per la guerra in Ucraina, e le sanzioni internazionali, laè impegnata nella ricerca di nuovi acquirenti del proprio. La lista degli alleati è sempre più ridotta e le differenze di approccio in materia energetica potrebbero allontanare due dei suoi principali soci, l’e il. La ragione è che la concorrenza per la vendita del greggio in Asia ha costretto a Caracas e Teheran a fare sconti significativi, nel tentativo di trovare una destinazione alle proprie esportazioni, colpite dalle sanzioni. Esperti del settore petrolifero riferiscono che gli scontistatalena Pdvsa hanno raggiunto il massimo storico: un barile di tipo ...

