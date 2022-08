Il Papa telefona a Becciu per invitarlo al prossimo concistoro | “Molto emozionato per il gesto | lo ringrazio di cuore”

(Di lunedì 22 agosto 2022) “Sabato mi hato ilper chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma. Per questo domenica prossima non potrò essere presente alla messa essendo impegnato a Roma”. Così il cardinale Angeloha spiegato il suo rientro prematuro dalle vacanze in Sardegna al gruppo di fedeli che ha partecipato alla sua consueta messa domenicale all’aperto. Francesco ha invitato il porporato alche si terrà il 27 agostonella Basilica Vaticana per la nomina di ventuno nuovi cardinali e per fissare la data delle canonizzazioni di Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti. Proprio quel giorno il cardinalefesteggerà 50 anni di sacerdozio, essendo stato ordinato prete il 27 agosto 1972 dall’allora vescovo ...

Il Fatto Quotidiano

