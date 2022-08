Il nuovo (e il vecchio) che avanza. Il Parlamento deciso oggi (Di lunedì 22 agosto 2022) Complice la legge elettorale, le posizioni nei collegi sicuri riparano da sorprese (perdenti e possibili vincenti). I rieccoli di Berlusconi, Pera e Tremonti, gli eterni delle correnti dem, i fedelissimi di Salvini. M5s, tra magistrati e quelli di Conte Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 agosto 2022) Complice la legge elettorale, le posizioni nei collegi sicuri riparano da sorprese (perdenti e possibili vincenti). I rieccoli di Berlusconi, Pera e Tremonti, gli eterni delle correnti dem, i fedelissimi di Salvini. M5s, tra magistrati e quelli di Conte

marattin : @RichiSanto2208 Lo scivolo non è tra vecchio sistema e nuovo, ma tra un livello di reddito e un altro. Il che impli… - RobertoBurioni : Approvato in UK nuovo vaccino “omicron specifico” di Moderna. Dai dati di immunogenicità (gli unici disponibili) st… - Makinasone : RT @HuffPostItalia: Il nuovo (e il vecchio) che avanza. Il Parlamento deciso oggi - HuffPostItalia : Il nuovo (e il vecchio) che avanza. Il Parlamento deciso oggi - f_uccheddu : RT @_lestrange69: So andati via tutti e siamo rimasti di nuovo solo noi... i soliti 4 gatti,3 cani e 2 galline! C'è pure 1 asinello,ma vive… -