Il Newcastle lancia l’offerta ufficiale per ingaggiare la stella infuocata della Premier League

(Di lunedì 22 agosto 2022) Breaking: Secondo quanto riferito, ilUnited ha fatto un’altra offerta per la star del Leeds United Jack Harrison durante la sua superba fase di forma in. I Magpies hanno purtroppo visto questa nuova offerta rifiutata, secondo The Athletic, quindi resta da vedere se riusciranno a concordare un accordo per il 25enne. Ilsta anche guardando Christian Pulisic dal Chelsea, che potrebbe essere un’alternativa decente. Il Leeds farà sicuramente tutto il possibile per mantenere Harrison dopo un’estate difficile che li ha visti perdere Raphinha e Kalvin Phillips. Altre storie / Ultime notizie Harrison è migliorato molto, aiutando il Leeds a iniziare bene la stagione, in particolare nella vittoria per 3-0 di questo fine settimana sul Chelsea. Vai alla fonte di questo ...

Calciomercato.com

LONDRA - In attesa del Manchester City, impegnato domenica sul campo del, il derby londinese tra Arsenal e Tottenham vede i Gunners riprendersi la vetta della classifica grazie al 3 - 0 sul campo del Bournemouth. Successo che mantiene la squadra di Arteta a ...Sconfitta invece per l'altra neopromossa, il Nottingham Forest che affrontava in trasferta il. Per i Magpies decisivi i gol di Schar e Wilson per il 2 - 0 finale. Alle 18.30 , tocca al ... Premier: un super Kulusevski lancia il Tottenham di Conte, Chelsea ok con Jorginho Dopo non aver concesso un gol nelle prime due partite, il Manchester City ne ha concesso tre al Newcastle United, perdendo anche i primi punti della stagione ...I Gunners di Arteta passeggiano in casa del Bournemouth e restano a punteggio pieno, scavalcando nuovamente gli Spurs, che avevano piegato i Wolves con il gol numero 250 di Kane ...