Il ministro dei trasporti francese chiede di limitare i voli dei jet privati perché troppo inquinanti (Di lunedì 22 agosto 2022) Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune ha chiesto che i voli dei jet privati ??vengano limitati a causa del loro enorme contributo all’inquinamento e quindi al cambiamento climatico. Il ministro raccoglie in parte le sollecitazione dei verdi francesi guidati da Julien Bayou e della sinistra che auspicano lo stop ai voli privati Il est temps de bannir les jets privés. C’est la mesure qui pénalise le moins de monde pour l’impact le plus grand et le plus immédiat en faveur du climat. C’est une question de justice. Comment demander des efforts à la population, si les plus riches sont exonérés de tout?? ?? pic.twitter.com/co4L50Aejd — Julien Bayou (@julienbayou) August 20, 2022 “Senza ricorrere alla demagogia o lanciare attacchi personali, ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) IldeiClément Beaune ha chiesto che idei jet??vengano limitati a causa del loro enorme contributo all’inquinamento e quindi al cambiamento climatico. Ilraccoglie in parte le sollecitazione dei verdi francesi guidati da Julien Bayou e della sinistra che auspicano lo stop aiIl est temps de bannir les jets privés. C’est la mesure qui pénalise le moins de monde pour l’impact le plus grand et le plus immédiat en faveur du climat. C’est une question de justice. Comment demander des efforts à la population, si les plus riches sont exonérés de tout?? ?? pic.twitter.com/co4L50Aejd — Julien Bayou (@julienbayou) August 20, 2022 “Senza ricorrere alla demagogia o lanciare attacchi personali, ci ...

