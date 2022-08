Il microattivismo può salvare il mondo e la salute mentale di chi lo fa?

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 22 agosto 2022) Infografiche accattivanti, caroselli ordinati e color pastello, reel tematici… non c’è limite alla fantasia quando si tratta di informazione, soprattutto quando quest’ultima è veicolata mediante i social network (Instagram in primis). E proprio i social sono ormai divenuti la sede precipua del: una forma di attivismo che procede mediante piccole azioni quotidiane, ponendo in luce questioni di primaria rilevanza, promuovendo il dialogo tra i fruitori delle pagine che pubblicano le news e/o gli approfondimenti e tentando, in generale, di coinvolgere sempre più persone e di far abbracciare loro la causa che viene promulgata, dal femminismo alla lotta al razzismo, dal cambiamento climatico alla questione palestinese. Ma come si sviluppa ile quali sono le sue dinamiche? Scopriamone i dettagli. ...