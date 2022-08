Il matrimonio finisce malissimo: al posto dello sposo arriva l'amante (Di lunedì 22 agosto 2022) Scene di ordinaria follia, o almeno presunte tali, avvenute poco prima di un matrimonio, finito nel peggiore dei modi. In chiesa, al posto dello sposo, è arrivata l'amante dell'uomo, che ha comunicato alla donna in abito bianco la... Leggi su europa.today (Di lunedì 22 agosto 2022) Scene di ordinaria follia, o almeno presunte tali, avvenute poco prima di un, finito nel peggiore dei modi. In chiesa, al, èta l'dell'uomo, che ha comunicato alla donna in abito bianco la...

