Il legame con i comunisti cinesi e la “controversa distesa di Piazza Tienanmen”: ecco la dem Caterina Cerroni (Di lunedì 22 agosto 2022) 31 anni, già candidata alle Europee e volto di spicco dei giovani Pd. Senza dimenticare il rapporto con il Pcc e alcune sue esternazioni particolarmente opinabili Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) 31 anni, già candidata alle Europee e volto di spicco dei giovani Pd. Senza dimenticare il rapporto con il Pcc e alcune sue esternazioni particolarmente opinabili

poliziadistato : Grazie a Fabrizio, Enea aveva affrontato con il sorriso la sua personale battaglia contro la leucemia. Il loro lega… - gabrieligm : Comunque è buffo constatare che i partiti che ostentano il legame con Dio e la religione cattolica, siano quelli me… - Cataldi_Pie : 1.Persone che lo fanno per tradizione familiare e di ambiente. Stesso atteggiamento del tifo per una squadra di cal… - Maria62199480 : @La_Me_Linda @FrancescaLaino6 Non vuol dire proprio nulla, nessuna coincidenza canyaman non ha più nulla da dir… - Agenparl : Innocenzi: “Candidata per rispondere alle istanze della nostra comunità, sono forte di un legame con il t ... - - -