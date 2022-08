Il gesto eroico del cane Rosco, morto sbranato dai lupi per difendere la proprietaria e la figlia (Di lunedì 22 agosto 2022) Quando Brittany Hayward e la figlia adolescente sono arrivate a Moss Point, vicino alla comunità di Metlakatla, nel sud-est dell'Alaska, hanno subito capito che c’era qualcosa che non andava. «Dove sono gli uccelli? Per ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 22 agosto 2022) Quando Brittany Hayward e laadolescente sono arrivate a Moss Point, vicino alla comunità di Metlakatla, nel sud-est dell'Alaska, hanno subito capito che c’era qualcosa che non andava. «Dove sono gli uccelli? Per ... sul sito.

TerrinoniL : Il gesto eroico del cane Rosco, morto sbranato dai lupi per difendere la proprietaria e la figlia - LaStampa : Il gesto eroico del cane Rosco, morto sbranato dai lupi per difendere la proprietaria e la figlia - gianluigidellac : @Corriere I direi normale per Paltrinieri , non è un robot e già partecipare è stato un gesto eroico. - diaboli70729354 : @CottarelliCPI siamo commossi da questo gesto eroico???????? - Vittoriabella78 : RT @rororomil: Quindi fatemi capire. Ci sono 4 liste #novax composte da persone che, con un gesto eroico e sprezzante del pericolo, sono u… -