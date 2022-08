Il galateo degli invitati al matrimonio | il bon ton dell’ospite

(Di lunedì 22 agosto 2022) Life&People.it Come comportarsi quando si partecipa ad un? Ilper gli ospiti è d’obbligo: seguendo poche semplici regole si può essereimpeccabili. Cosa prevede quindi il bon ton dopo aver ricevuto invito e partecipazione di nozze? Rispondere all’invito entro la data indicata Scegliere un vestito appropriato per la cerimonia Per il regalo rispettare le indicazioni della lista di nozze Essere puntuali soprattuto se ilè in chiesa Parlare cordialmente con gli ospiti a tavola Comunicare intolleranze e allergie, solo se reali Evitare di intralciare il lavoro di fotografo e videomaker Divertirsi ma con sobrietà La prima cosa da fare quando si riceve un invito è sicuramente rispondere alla partecipazione di nozze, dopo averla interpretata correttamente. Se è indirizzata alla ...

