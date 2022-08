Il CorSport sul Milan | a volte essere campioni d’Italia si porta dietro un pizzico di presunzione

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il Corriere dello Sport racconta ilche ha pareggiato con l’Atalanta come una squadra presuntuosa. Lo fa in due articoli presenti sull’edizione cartacea del quotidiano sportivo. Il primo è l’editoriale di Alberto Dalla Palma, che scrive: “Per un’ora la squadra rossonera ci era sembrata diversa da quella che aveva vinto lo scudetto dopo aver corsoall’Inter, non si vedeva la voglia di lottare, di soffrire, di cercare il pallone per ripartire. Si stava atteggiando come la prima della classe dopo un’interrogazione perfetta, ma intanto l’Atalanta aveva segnato un gran gol con Malinovskyi, l’uomo appena messo sul mercato da Gasperini per una questione di numeri”. L’altro pezzo è a firma di Pietro Guadagno. “Asi...