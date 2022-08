Il Comune di Ercolano assume 14 diplomati | domande entro il 29 agosto

(Di lunedì 22 agosto 2022) Nuovi posti di lavoro in Campania, per, grazie ai concorsi per 14 assunzioni indetti daldi. Sono stati pubblicati, infatti, tre avvisi di manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie finalizzate a inserimenti a tempo indeterminato in vari ruoli professionali. Ledi ammissione devono essere presentateil 292022 riguardano i seguenti ruoli professionali: n. 5 posti per Istruttore di Vigilanza;BANDO (PDF 256 kb) e DOMANDA (PDF 51 kb) n. 2 posti per Istruttore in area tecnica tecnico-manutentiva;BANDO (PDF 256 kb) e DOMANDA (PDF 51 kb) n. 7 posti per Istruttore in area amministrativa.BANDO (PDF 255 kb) e DOMANDA (PDF 51 kb) Gli interessati ai concorsi sono invitati a leggere con attenzione i bandi sopra allegati ...

Comune di Ercolano: concorsi per 14 assunzioni, diplomati Nuovi posti di lavoro in Campania, per diplomati, grazie ai concorsi per 14 assunzioni indetti dal Comune di Ercolano. Sono stati pubblicati, infatti, tre avvisi di manifestazione di interesse per l'u ...