Il cameriere colpito a bottigliate in un albergo di Ischia (Di lunedì 22 agosto 2022) colpito ripetutamente al volto, anche con una bottiglia di vetro presa dal tavolo. È accaduto domenica pomeriggio all’interno di un noto hotel di Ischia. La vittima è un cameriere, 49 anni, picchiato da due uomini. Si tratta, secondo la denuncia della stessa vittima e le testimonianze dei presenti, di due turisti che si trovano sull’isola del Golfo in vacanza insieme alle rispettive compagne. Il dipendente dell’albergo ha subìto numerose e gravi ferite al volto ed è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica all’Ospedale del Mare, a Napoli. cameriere picchiato e preso a bottigliate in un noto albergo di Ischia La violenza si è consumata nel giro di pochi istanti. Per motivi ancora non chiari, i due uomini – denunciati a piede libero, in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022)ripetutamente al volto, anche con una bottiglia di vetro presa dal tavolo. È accaduto domenica pomeriggio all’interno di un noto hotel di. La vittima è un, 49 anni, picchiato da due uomini. Si tratta, secondo la denuncia della stessa vittima e le testimonianze dei presenti, di due turisti che si trovano sull’isola del Golfo in vacanza insieme alle rispettive compagne. Il dipendente dell’ha subìto numerose e gravi ferite al volto ed è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica all’Ospedale del Mare, a Napoli.picchiato e preso ain un notodiLa violenza si è consumata nel giro di pochi istanti. Per motivi ancora non chiari, i due uomini – denunciati a piede libero, in ...

