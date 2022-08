Il calendario Pirelli delle supermodel debuttanti (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Come trasformare in vere e proprie muse le modelle più quotate del mondo attraverso un calendario? È l'impresa che Emma Summerton, fotografa creativa che dà libero sfogo alla propria immaginazione, si è prefissa con la realizzazione del prossimo Pirelli edizione 2023. Australiana, residente a Londra da 25 anni, Summerton ha scelto alcune delle più celebri modelle del mondo per interpretare le sue dee: da Cara Delevingne a Emily Ratajkowski passando per Ashley Graham, Bella Hadid, Karlie Kloss, Adut Akech, Lila Moss, Adwoa Aboah, Lauren Wasser, He Cong, Precious Lee, Sasha Pivovarova, Guinevere van Seenus e Kaya Wilkins. Quattordici donne per questo calendario 2023 intitolato Lettere d'amore alla Musa, ovvero "personaggi immaginari e archetipici che hanno ispirato la fotografa ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Come trasformare in vere e proprie muse le mopiù quotate del mondo attraverso un? È l'impresa che Emma Summerton, fotografa creativa che dà libero sfogo alla propria immaginazione, si è prefissa con la realizzazione del prossimoedizione 2023. Australiana, residente a Londra da 25 anni, Summerton ha scelto alcunepiù celebri model mondo per interpretare le sue dee: da Cara Delevingne a Emily Ratajkowski passando per Ashley Graham, Bella Hadid, Karlie Kloss, Adut Akech, Lila Moss, Adwoa Aboah, Lauren Wasser, He Cong, Precious Lee, Sasha Pivovarova, Guinevere van Seenus e Kaya Wilkins. Quattordici donne per questo2023 intitolato Lettere d'amore alla Musa, ovvero "personaggi immaginari e archetipici che hanno ispirato la fotografa ...

