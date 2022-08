Il 25 agosto “Chansons sous les doigts” presso Villa Avellino Residenza Storica

(Di lunedì 22 agosto 2022) Kermesse musicale nell’ambito della IV edizione del Festival “Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei d’arte in movimento”: l’associazione “Luna Nova,” con la direzione artistica di Carmine Borrino e Veronica Grossi, giovedì 25presenta, a partire dalle ore 19, “les” – un concerto nato dall’omonimo CD di Vincenzo Caruso pubblicato dall’etichetta Dodicilune previsto(Pozzuoli). “Che cosa Il Blog di Giò.

gazzettanapoli : Dopo la breve pausa estiva, riprende giovedì 25 agosto con un recital, nella Villa Avellino Residenza Storica (Pozz… -

RomaToday

approfondimento TOdays 2022, ecco chi suonerà al festival di Torino adDopo aver ... la più internazionale delle nostre voci, ha da non molto pubblicato l'albumo: International ...... presenta, sabato 20alle 21 , Chiara Civello . Lo splendido scenario del Castello di Santa ... prendendolo dolcemente per mano, il suo ultimo disco dal titolo "" , uscito nel 2021. Chiara Civello "Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa" A Mondragone c'è il Pizza Festival mentre a Sessa Aurunca spazio alle tradizioni con il Gran Torneo dei Quartieri. Marcianise fa festa con il Blues Festival. Non sapete cosa fare dal 26 al 28 agostoMUSICA HagazussaIl concerto del trio composto da Manuele Marani (voce, violoncello e elettronica), Edoardo Marraffa (saxofoni) e Simone Cavina (batteria) spazia tra punk, free music, suggestioni melod ...