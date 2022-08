I veri estranei alla massa sono quelli che da anni chiedevano il rinnovamento del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 agosto 2022) È la vigilia di Natale, il transatlantico Poseidon veleggia verso l’Europa. Un’onda anomala lo ribalta. In un attimo le vite di tuttiin pericolo. In dieci, trovandosi in una nave ribaltata, capiscono che la salvezza è risalire la china. Fanno qualcosa che la maggioranza preferisce non fare, attendendo il fato. Non ci è voluto un transatlantico rovesciato sapere che avevamo visto giusto. Fino a dieci giorni fa ancora l’incompetente tifoseria chiedeva un sostituto di Insigne, perché “o’geoggiano è nu punt’interrogativ’”. Per non parlare della telenovela Mertens. Spalletti è stato invitato ad andare via, reo di dargli poco spazio. Ma il belga non appulcrava questa rosa. Rauss. Per non parlare della stagione di “un sogno infranto”, quando ad inizio campionato si sentiva la mancanza di Gattuso. Pietosi.stati quattro...