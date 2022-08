I soliti idioti tornano in tv: «Per 10 anni non ci siamo parlati, troppo stress dal successo» (Di lunedì 22 agosto 2022) tornano I soliti idioiti. Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli hanno annunciato la loro reunion nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera. La coppia di comici ha ammesso di non essersi parlata per 10 anni, il grande successo avuto con la sit-com li aveva mandati letteralmente in tilt, ma oggi sono pronti a ridare comicità e risate al grande pubblico che li ha molto amati. «Ci siamo separati bruscamente, lasciati male, proprio come succede nelle storie d’amore. In questi anni non ci siamo più sentiti, niente vie di mezzo: ognuno coi suoi giri … ma ripensavo spesso alle nostre dinamiche», ha ammesso Biggio. I due hanno dato vita a una serie di personaggi che sono diventati di grande successo, da Ruggero De Ceglie e Gianluca a Gisella e ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 22 agosto 2022)idioiti. Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli hanno annunciato la loro reunion nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera. La coppia di comici ha ammesso di non essersi parlata per 10, il grandeavuto con la sit-com li aveva mandati letteralmente in tilt, ma oggi sono pronti a ridare comicità e risate al grande pubblico che li ha molto amati. «Ciseparati bruscamente, lasciati male, proprio come succede nelle storie d’amore. In questinon cipiù sentiti, niente vie di mezzo: ognuno coi suoi giri … ma ripensavo spesso alle nostre dinamiche», ha ammesso Biggio. I due hanno dato vita a una serie di personaggi che sono diventati di grande, da Ruggero De Ceglie e Gianluca a Gisella e ...

