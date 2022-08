I Servizi russi hanno scelto la loro verità: trovata la pedina ucraina che risolve il caso Dugin (Di lunedì 22 agosto 2022) Con inedita efficienza, a meno di 48 ore dall’attentato, è stata individuata la presunta (anzi la sicura, secondo l’Fsb) colpevole dell'omicidio di Darya Dugina. A carico di Natalya Vovk, ritenuta un'agente ucraino ora in fuga, coincidenze che diventano prove schiaccianti, per i russi, del suo coinvolgimento Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 agosto 2022) Con inedita efficienza, a meno di 48 ore dall’attentato, è stata individuata la presunta (anzi la sicura, secondo l’Fsb) colpevole dell'omicidio di Daryaa. A carico di Natalya Vovk, ritenuta un'agente ucraino ora in fuga, coincidenze che diventano prove schiaccianti, per i, del suo coinvolgimento

