I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono? La verità del frontman Riccardo Zanotti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 agosto 2022) Da giorni non si fa altro che parlare dei, il gruppo musicale italiano che hit dopo hit sta collezionando sempre più successi. La loro nuova canzone ‘Dentista Croazia’ è passata un po’ in secondo piano rispetto alla notizia, che sui social è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Quella che fa riferimento a uno scioglimento della band e che ha mandato in tilt, come si può immaginare, i ‘fan’. Isidavvero? “Dopo 12 anni di attività e ben 4 album pubblicati, isi”. Questo è l’annuncio choc che qualche giorno fa è comparso sulla pagina Instagram ‘The Pipol Tv’, dove si diceva che il ...