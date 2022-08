I dolcetti facili facili | Li prepari in pochi minuti e Si sciolgono in bocca | NUOVA ricetta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 22 agosto 2022) Un dessert facile da preparare da offrire ai propri ospiti o da servire come merenda ai bambini sono le crostatine con doppia marmellata. Questo dolce ha la consistenza di una buonissima crostata e un ripieno contenente due tipi di marmellata differenti che doneranno al palato una dolcezza unica. Delicate ma golosissime nessuno in famiglia potrà più farne a meno dopo il primo assaggio. Crostatine con doppia marmellata: ingredienti. Gli ingredienti 300 gr di farina 100 gr di zucchero Marmellata di albicocche quanto basta 10 gr di lievito in polvere 2 uova Marmellata ai frutti di bosco quanto basta 100 gr di burro 1 buccia grattugiata di limone Preparazione Portiamo in una ciotola il burro, le uova e lo zucchero. Continuiamo aggiungendo la buccia grattugiata del limone e mescoliamo gli ingredienti con le mani. Dopodiché versiamo dentro la farina e il lievito in polvere per poi ...