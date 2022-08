I Coldplay tornano in Italia dopo 6 anni: ecco le date di Milano e Napoli (Di lunedì 22 agosto 2022) I fan Italiani dei Coldplay tirano un sospiro di sollievo. dopo sei anni la band tornerà in Italia, nel 2023, per tre concerti. Nel nuovo calendario dei live europei del loro Music Of The Spheres World Tour ci sono, infatti, il 21 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e allo Stadio San Siro di Milano il 25 e 26 giugno. Proprio a San Siro la band si è esibita l’ultima volta il 3 e 4 luglio 2017. I biglietti (sarà possibile acquistarne passimo 4 per ogni utente) saranno in vendita dal 24 agosto per gli utenti di My Live Nation e poi per tutti gli altri il 25 agosto. Anche in questo tour mondiale (iniziato a marzo 2012 con oltre 4 milioni di biglietti venduti) i Coldplay hanno creato uno show sostenibile. Il concerto è alimentato al 100% da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) I fanni deitirano un sospiro di sollievo.seila band tornerà in, nel 2023, per tre concerti. Nel nuovo calendario dei live europei del loro Music Of The Spheres World Tour ci sono, infatti, il 21 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona die allo Stadio San Siro diil 25 e 26 giugno. Proprio a San Siro la band si è esibita l’ultima volta il 3 e 4 luglio 2017. I biglietti (sarà possibile acquistarne passimo 4 per ogni utente) saranno in vendita dal 24 agosto per gli utenti di My Live Nation e poi per tutti gli altri il 25 agosto. Anche in questo tour mondiale (iniziato a marzo 2012 con oltre 4 milioni di biglietti venduti) ihanno creato uno show sostenibile. Il concerto è alimentato al 100% da ...

team_world : Dopo sei anni dagli ultimi indimenticabili concerti in Italia, i Coldplay tornano live nel nostro Paese per tre dat… - fanpage : I #Coldplay tornano in Italia! ?? Il tour della band farà tappa anche a Napoli e Milano - ArmandaGelsomin : RT @fineelinexwalls: i coldplay io che vedo tornano in i prezzi italia… - MeHugIdols : RT @team_world: Dopo sei anni dagli ultimi indimenticabili concerti in Italia, i Coldplay tornano live nel nostro Paese per tre date fissat… - __Aurix___ : RT @fineelinexwalls: i coldplay io che vedo tornano in i prezzi italia… -