I ‘campioni d’Europa’ siamo noi | il peso delle medaglie azzurre

(Di lunedì 22 agosto 2022) La distanza tra Roma e Monaco di Baviera, in linea retta, è di circa 700 chilometri. Il Foro Italico e l’Olympiastadion sono gli estremi di questa strada immaginaria lastricata di. Sono 67 quelle conquistate agli Europei di nuoto, 51 quelle ai Campionati europei multisport. Primissimi nelre della massima competizione continentale disputata in casa e terzi, non troppo lontani dai tedeschi padroni di casa e dagli inglesi, nell’altra. Facendo la somma stacchiamo tutti, di gran lunga. I numeri dicono che gli atleti italiani sono una superpotenza in Europa ma, analizzando alcune gare di valore assoluto, potremmo aggiungere nel mondo. Non è facile scegliere quando le gioie e lepesanti sono state tante, parlando solo degli ori: 24 le abbiamo conquistate a Roma, 14 a Monaco di Baviera. ...