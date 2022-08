House of the Dragon, un nuovo trailer anticipa ciò vedremo su HBO nelle prossime settimane (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo il debutto del primo episodio della serie prequel de Il Trono di Spade targata HBO, un nuovo trailer mostra cosa aspettarsi da The House of Dragon nelle prossime settimane. House of the Dragon ha finalmente fatto il suo approdo sugli schermi, e dopo un intrigante primo episodio, HBO ci fa dono di un trailer che anticipa ciò che vedremo nelle prossime settimane, quanto basta per far salire ancor di più l'hype intorno alla serie. Lo spin-off prequel de Il trono di spade si è fatto attendere, ma ora è finalmente su HBO (e in Italia su Sky e NOW), e noi abbiamo di nuovo i nostri appuntamenti settimanali a Westeros. E ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo il debutto del primo episodio della serie prequel de Il Trono di Spade targata HBO, unmostra cosa aspettarsi da Theofof theha finalmente fatto il suo approdo sugli schermi, e dopo un intrigante primo episodio, HBO ci fa dono di uncheciò che, quanto basta per far salire ancor di più l'hype intorno alla serie. Lo spin-off prequel de Il trono di spade si è fatto attendere, ma ora è finalmente su HBO (e in Italia su Sky e NOW), e noi abbiamo dii nostri appuntamenti settimanali a Westeros. E ...

