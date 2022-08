House of the Dragon: per la campagna promozionale investiti oltre 100 milioni (Di lunedì 22 agosto 2022) Il nuovo CEO di Warner Bros Discovery ripercorre la campagna pubblicitaria di House of the Dragon fino al Dragon's Den del San Diego Comic-Con. Sembra che la campagna promozionale per il lancio di House of the Dragon, la serie HBO disponibile su Sky e in streaming su Now TV dal 22 agosto, stia dando i suoi frutti. Secondo alcune fonti, il suo valore avrebbe raggiunto una quota di oltre 100 milioni di dollari. Tra l'acquisto di spazi pubblicitari e le spese dovute ad altre iniziative finalizzate a ottenere tale successo, pare siano stati investiti un bel po' di soldi nel progetto, a dimostrazione che HBO sta puntando su pochi prodotti ma di alta qualità. Parliamo di una cifra da blockbuster, che ha ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022) Il nuovo CEO di Warner Bros Discovery ripercorre lapubblicitaria diof thefino al's Den del San Diego Comic-Con. Sembra che laper il lancio diof the, la serie HBO disponibile su Sky e in streaming su Now TV dal 22 agosto, stia dando i suoi frutti. Secondo alcune fonti, il suo valore avrebbe raggiunto una quota di100di dollari. Tra l'acquisto di spazi pubblicitari e le spese dovute ad altre iniziative finalizzate a ottenere tale successo, pare siano statiun bel po' di soldi nel progetto, a dimostrazione che HBO sta puntando su pochi prodotti ma di alta qualità. Parliamo di una cifra da blockbuster, che ha ...

