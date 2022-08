House of The Dragon, cosa dicono le prime recensioni internazionali (Di lunedì 22 agosto 2022) Pesante è la testa che porta la corona, una frase che non è mai stata così appropriata come per lo spin-off di Game of Thrones, House of The Dragon, per il quale sono arrivate le prime recensioni. Non solo porta con sé l'enorme peso dell'aspettativa che sempre si applica al seguito di un grande franchise, ma lo porta anche sulla scia di uno dei finali televisivi più deludenti mai andati in onda. HBO ripone grandi speranze nello sviluppo ulteriore del franchise di Game of Thrones e House of the Dragon, interpretata da Matt Smith e Paddy Considine, è solo il primo fiore all'occhiello di cinque serie che si dice siano in fase di sviluppo. La serie è partita nella notte tra domenica 21 agosto e lunedì (alle tre, il che vuol dire che stamattina in Italia molti fanno colazione recuperandola ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 agosto 2022) Pesante è la testa che porta la corona, una frase che non è mai stata così appropriata come per lo spin-off di Game of Thrones,of The, per il quale sono arrivate le. Non solo porta con sé l'enorme peso dell'aspettativa che sempre si applica al seguito di un grande franchise, ma lo porta anche sulla scia di uno dei finali televisivi più deludenti mai andati in onda. HBO ripone grandi speranze nello sviluppo ulteriore del franchise di Game of Thrones eof the, interpretata da Matt Smith e Paddy Considine, è solo il primo fiore all'occhiello di cinque serie che si dice siano in fase di sviluppo. La serie è partita nella notte tra domenica 21 agosto e lunedì (alle tre, il che vuol dire che stamattina in Italia molti fanno colazione recuperandola ...

docedelima0 : House of the dragon é PERFEITAAAA - lukezin_eu : Seguinte, adorei House of the dragon - Felipe_Lima_FL : House of The Dragon né rapaziada - ohnessia : @MauBanFish Por House of the dragon jajajsjsjjjss :((( - marceleius : é house of the dragon bella ???????? -