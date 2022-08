“Ho solo una certezza”: parole pesanti quelle di Giulia Salemi | Pierpaolo fatto fuori completamente (Di lunedì 22 agosto 2022) L’amata showgirl Giulia Salemi lo confessa una volta per tutte: le sue certezze sono cambiate, ecco a chi si affida adesso. Giulia Salemi (font instagram)La giovane showgirl e influencer Giulia Salemi ha sfruttato con profitto la sua visibilità nel reality per antonomasia, cercando di spiccare gradualmente nel mondo dello spettacolo. Durante la terza edizione del “GF Vip” Giulia ha ricevuto il suo battesimo del fuoco televisivo, e ha ritentato la sorte nel sesto appuntamento con lo show di Alfonso Signorini. Proprio durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, Giulia Salemi ha trovato l’amore nel 2021, legandosi a doppio filo allo showman ed ex velino Pierpaolo Pretelli. La relazione tra i due ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 agosto 2022) L’amata showgirllo confessa una volta per tutte: le sue certezze sono cambiate, ecco a chi si affida adesso.(font instagram)La giovane showgirl e influencerha sfruttato con profitto la sua visibilità nel reality per antonomasia, cercando di spiccare gradualmente nel mondo dello spettacolo. Durante la terza edizione del “GF Vip”ha ricevuto il suo battesimo del fuoco televisivo, e ha ritentato la sorte nel sesto appuntamento con lo show di Alfonso Signorini. Proprio durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia,ha trovato l’amore nel 2021, legandosi a doppio filo allo showman ed ex velinoPretelli. La relazione tra i due ...

marattin : È arrivata la risposta di Siri. Nel passaggio evidenziato conferma che la flat tax ( = aliquota unica per tutti) no… - davidecalabria2 : Torniamo a casa con un pareggio ed una gara combattuta per 90 minuti. Meritavamo di più ma siam solo all’inizio, co… - Agenzia_Ansa : In pattini sull'autostrada A10. Fermata una donna: 'Stavo solo seguendo il navigatore' #ANSA - GiorgioaSnaide6 : @itsmeback_ Letta deve farsi un esame di coscienza. Li fa girare a tutti. Gli piacciono le Devianze. Non gli piace… - Assunti20568824 : @fatinapersempre Grande Lulù sta facendo un percorso una dimostrazione di crescita interiore lei vive e lascia viv… -