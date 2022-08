“Ho fatto un casino”. L’annuncio di Belen lascia di stucco i fan: “Guardate che ho combinato” (Di lunedì 22 agosto 2022) Belen Rodriguez è ancora felice e si sta godendo gli ultimi giorni di agosto. Tutto sembrava poter andare alla perfezione, ma la showgirl è riapparsa nelle scorse ore su Instagram e attraverso una story ha mostrato qualcosa di inaspettato. Un errore in piena regola fatta dall’ex di Antonino Spinalbese, che ha fatto vedere a tutti un risultato tutt’altro che soddisfacente e che non era ovviamente sua intenzione commetterlo. Ma purtroppo è andata così e ora dovrà convivere un po’ con questo inconveniente, riguardante il look. Lei è decisamente molto attiva sui social e Belen Rodriguez avrebbe voluto condividere un bel cambio look, ma qualcosa è andato storto. Solo pochi giorni fa aveva invece fatto impazzire i suoi follower, grazie a foto e video in piscina. La sua sensualità è incredibile e probabilmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)Rodriguez è ancora felice e si sta godendo gli ultimi giorni di agosto. Tutto sembrava poter andare alla perfezione, ma la showgirl è riapparsa nelle scorse ore su Instagram e attraverso una story ha mostrato qualcosa di inaspettato. Un errore in piena regola fatta dall’ex di Antonino Spinalbese, che havedere a tutti un risultato tutt’altro che soddisfacente e che non era ovviamente sua intenzione commetterlo. Ma purtroppo è andata così e ora dovrà convivere un po’ con questo inconveniente, riguardante il look. Lei è decisamente molto attiva sui social eRodriguez avrebbe voluto condividere un bel cambio look, ma qualcosa è andato storto. Solo pochi giorni fa aveva inveceimpazzire i suoi follower, grazie a foto e video in piscina. La sua sensualità è incredibile e probabilmente ...

gosarto : @PoliticaPerJedi @mariolavia Inseriti soli perché è stato fatto casino... per me il pd è morto. - FieroITALIANO1 : @ComVentotene Azz ...per il video dell'#OMICIDIO del #Nigeriano di Civitanove Marche non avete fatto tutto sto casino ...chissà perché !!? - Pirimpampu_ : RT @Andrejradgioni1: Pensando al fatto che sono 3 giorni che non mi tiro un ??otto, quando tornerò a Roma combinerò un tale casino che piene… - un_altraVolta : RT @riccardoweiss: @matteoricci @GiorgiaMeloni Vergognatevi voi che censurate gli stupri H24, mettendo a rischio le ragazze ignare del peri… - gi_welcome : @elenabonetti Non sviare, come sempre avete fatto, sul reato. Del resto avete fatto casino fino a quando una risors… -