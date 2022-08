Higuain, il fratello” Siamo andati a Napoli per Maradona. Abbiamo litigato con ADL, vi racconto tutto” (Di lunedì 22 agosto 2022) Nicolas Higuain, fratello del Pipita è tornato a parlare di Napoli e del rapporto con il patron partenopeo Aurelio de Laurentiis. Il fratello di Higuain ai microfoni della Gazzetta dello Sport è tornato a parlare dell’esperienza a Napoli e del rapporto con il patron azzurro De Laurentiis. Nicolas è stato forse il principale punto di riferimento nella carriera di Gonzalo Higuain: più di un fratello, più della figura di procuratore. È l’uomo delle trattative e dei contratti, quello che lo porta a Torino con la clausola da 90 milioni e fra le polemiche con De Laurentiis. L’ESPERIENZA DEI FRATELLI Higuain A Napoli “Il record di gol in Serie A è una cosa irripetibile: Gonzalo ha giocato 3 partite in meno del totale, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 22 agosto 2022) Nicolasdel Pipita è tornato a parlare die del rapporto con il patron partenopeo Aurelio de Laurentiis. Ildiai microfoni della Gazzetta dello Sport è tornato a parlare dell’esperienza ae del rapporto con il patron azzurro De Laurentiis. Nicolas è stato forse il principale punto di riferimento nella carriera di Gonzalo: più di un, più della figura di procuratore. È l’uomo delle trattative e dei contratti, quello che lo porta a Torino con la clausola da 90 milioni e fra le polemiche con De Laurentiis. L’ESPERIENZA DEI FRATELLI“Il record di gol in Serie A è una cosa irripetibile: Gonzalo ha giocato 3 partite in meno del totale, ...

