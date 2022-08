Ha un solo braccio e schiaccia come Jordan (Di lunedì 22 agosto 2022) Hansel Enmanuel, diciassettenne di 193 centimetri della Repubblica Dominicana, gioca a basket con un solo braccio. La disabilità non gli impedisce ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) Hansel Enmanuel, diciassettenne di 193 centimetri della Repubblica Dominicana, gioca a basket con un. La disabilità non gli impedisce ...

sampericoncetta : @di_reddito @GiorgiaMeloni Rustica progenie semper villana fuit. Questa aspira a fare il Pdc? Solo gli assatanati c… - officialmadsong : Siccome hai visto il marito come ha reagito e non si è mai curato del braccio sinistro della moglie e ovviamente de… - officialmadsong : Perché altrimenti vanno a mare e non sanno nuotare e altrimenti crescono con il movimento di un solo braccio e non… - calvinmilan : @HoaraBorselli Sei limitata come persona e come donna. Avessero stuprato te saresti stata contenta di vederti pubbl… - Luca_mr_10 : @sabatinoc85 @bintYusuf___ Patrick tira e verso la porta ma bastoni 'para' con la mano AUMENTANDO lo spazio occupat… -